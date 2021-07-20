شكرا لقرائتكم خبر عن عرسان الزمالك .."عبد الغنى وأبو جبل وأوباما " أول عيد أضحى فى القفص الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد عيد الأضحى المبارك هذا الموسم وجود 3 نجوم من لاعبى الزمالك فى القفص الذهبى لأول مرة للاحتفال بهذه المناسبة الإسلامية مع النصف الحل وسط الإلتزام بالأضحية، لا سيما أن لاعبى الزمالك إجازة فى العيد يوم واحد فقط.

ودائما ما يرتبط عيد الأضحى بالمأكولات، لينتظر النجوم الفتة و المشويات من أيدى النصف الحلو فى هذا العام فى ظل التواجد فى عش الزوجية لأول عيد أضحى.

احتفل يوسف أوباما مؤخرا بحفل زفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس الشهيرة وسط حضزر لفيف من نجوم الكرة وأيضا محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض الذى احتفل بزفافه على زوجته منى لاعبى ألعاب القوى السابقة.

كما احتفل من قبلهم محمد أبو جبل حارس الزمالك بزفافه على ملكة جمال المغرب فى حفل مفاجىء إقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من اللاعب وزوجته فقط .



يوسف أوباما



محمد عبد الغنى و منى



أبو جبل و زوجته 2



أبو جبل و زوجته