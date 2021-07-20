شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيمانى يحتضن الأميرة السوداء ويتغزل فيها: كل منا يبحث عن الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، على التغزل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي حققها منذ أيام، مع فريقه بعد الفوز بثلاثية في نهائي البطولة، ليضيف بطولة قارية جديدة في مشواره مع المارد الأحمر، كونها البطولة الثانية التي يحققها بعد البطولة الأولى في نوفمبر الماضي.

وتغزل المدير الفني الجنوب أفريقي، في الأميرة السوداء، حيث ظهر في الصورة التي نشرها وهو يحتضنها داخل الطائرة في طريق العودة للقاهرة، ليكتب قائلاً "كل منا يبحث عن الآخر"، في إشارة إلى تمكنه من تحقيقها مرتين متتاليتين.



موسيمانى يحتضن بطولة افريقيا فى الطائرة

وحقق موسيمانى مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقي مرة، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل والدوري والكأس والسوبر المحلي والسوبر الافريقى.

وأثبت الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه مدرب صاحب فكر ورؤية فنية عالية، تُمكنه من إدارة المباريات الكبرى تحديداً، وقاد المدرب الجنوب أفريقى فريق الأهلى فى مباريات كثيرة، وتفوّق بشكل واضح، لكن تبقى إدارته للمباريات الكبرى تحديداً بشكل رائع أحد أهم مقومات نجاحه مع الأهلى منذ توليد المسئولية أول أكتوبر الماضى.