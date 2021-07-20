الكاف يتغنى بأفشة "متخصص التسجيل فى نهائى دوري الأبطال" مع الأهلى

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الصفحة الرسمية لدوري الابطال الافريقى وكأس الكونفدرالية التابعة للإتحاد الافريقى الكاف عبر تويتر عن إنجاز محمد مجدى أفشة صانع العاب الاهلى فى المباراة النهائية لدوري الابطال موسمين متتالين حيث فاز محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى ، ومنحت اللجنة المنظمة أفشة جائزة رجل المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه والتتويج باللقب فى شباك كايزر تشيفز، ليضع بصمته الثانية على التوالي في النهائي القاري بعد هدفه فى شباك الزمالك بنهائى النسخة الماضية.

وسجل أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة (64)، بتسيدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى كايزر تشيفز.

نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى فى قيادة النادى الأهلي للفوز باللقب الأفريقي للموسم الثانى على التوالي والعاشرة في تاريخه، لتكون البطولة الخامسة للجنوب أفريقي مع النادى الأهلى في أقل من موسم.

موسيماني يعادل رقم التونسي فوزي البنزرتي كأكثر المدربين تتويجا بالبطولات القارية على صعيد الأندية داخل القارة الإفريقية، وحقق موسميانى 5 ألقاب أفريقية حتى الآن وهى: دوري أبطال أفريقيا 2016 مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وكأس السوبر الأفريقى 2017 مع ماميلودي صن داونز، وكذلك دوري أبطال أفريقيا 2020 مع الأهلي، وكأس السوبر الأفريقى 2021 مع الأهلي، ودوري الابطال الافريقى 2021.

على الجانب الآخر، يحمل فوزي البنزرتي (71 عاما) الرقم القياسي في مرات التتويج بالبطولات القارية للأندية الإفريقية، برصيد 5 ألقاب (لقب واحد في دوري أبطال أفريقيا برفقة الترجي الرياضي التونسي 1994، ولقبان في كأس الاتحاد الأفريقي "كونفيدرالية" مع النجم الساحلي التونسي عامى 2006 و2015، ولقبان فى كأس السوبر الأفريقى مع الترجي عام 1995 والوداد البيضاوي المغربي عام 2018).