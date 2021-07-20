شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. خناقة وعقاب بين عماد متعب وجوزيه فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

استعاد عماد متعب، نجم الأهلى السابق، ذكرياته داخل غرفة ملابس النادى الأهلى وخلافه الشهير مع مانويل جوزيه مدرب القلعة الحمراء الأسبق قائلا: "حدثت لى مشكلة مع أحد الضباط ودخلت فى تحقيقات وتأخرت عن معسكر الأهلى، وفى اليوم التالى رفضت النزول للإفطار، ولكن مانويل جوزيه أصر على نزولى، واتهزقت من مانويل جوزيه بسبب تلك المشكلة قبل مباراة مهمة للأهلى، وكان عقابه لى وقتها بأننى سألعب المباراة كاملة دون الخروج من الملعب مهما كانت الظروف حتى لو تعرضت للسب من الجماهير".

وأضاف متعب، "الأمور ظلت صعبة حتى سجلت هدفاً وكان من أجمل أهدافى فى مرمى الزمالك وفى حياتى عموما، فى تلك الفترة فكرة أننا نخاف لم تكن موجودة ليس تقليلاً من المنافس ولكن ثقة فى أنفسنا، وكان لدينا مدرب عبقرى، الخوف الوحيد هو عدم تحقيق نتيجة إيجابية ترضى الجمهور".

واختتم قناص الأهلى والمنتخب، "مانويل جوزيه كان يقول لنا دائماً قدم كل ما لديك، وعندما يكون لديك مجموعة من اللاعبين لديهم شخصية قوية هذا يمنحك الراحة داخل الملعب، وكان هناك عملية مزج بين الكبار والناشئين بشكل مميز، واللاعبون لم يكن لهم سقف فى الطموح".