شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: مواجهة إسبانيا لن تكون سهلة وسنقدم كرة قدم ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن مباراة الخميس المقبل بين المنتخبين المصرى والاسبانى لن تكون سهلة على الفريقين، خاصة وأن كلاهما بطل قارته وهو ما تسبب فى تواجدهما فى الأولمبياد.

وأكد غريب فى المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل، إنه منتخب اسبانيا دعم فريقه بلاعبين كبار ويضم 6 لاعبين شاركوا فى يورو 2020، وكذلك منتخب مصر دعم صفوفه بلاعبين كبار أيضا ويتمنى أن يحقق الفوز على اسبانيا وأن يقدم كرة ممتعة ويسعد جموع الشعب المصرى بهذا الجيل من اللاعبين.

وعقد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، محاضرة فنية بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في منتخب إسبانيا بعدما تابع المدير الفني مباراة اليابان وإسبانيا الودية، وحذر شوقي غريب لاعبيه من خطورة 6 لاعبين في منتخب اسبانيا خاصة أن هذا السداسي شارك مع الماتادور الاسباني في بطولة يورو 2020 الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.