شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم شريف إكرامي بسبب الأهلي.. جروب الواتس يشعل الأزمة مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أن الأزمة بين إدارة الكرة بالنادي وحارس الفريق شريف إكرامي لازالت مشتعلة، وذلك بعد تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه على خلفية قيامة بتهنئة فريقه السابق الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع المصدر، أن سبب غضب شريف اكرامي ليس فقط تغريمه بعد تهنئة الأهلي ولكن قيام هاني سعيد مدير الكرة بوضع صيغة القرار على جروب الواتس أب الخاص باللاعبين، وهو ما اعتبره الحارس الدولي خروج عن المألوف، حيث كان من الممكن أن يتم ابلاغه بالقرار بشكل شخصي وهو ما لم يحدث وتم الإعلان عن القرار أمام كل اللاعبين.

وأكد هاني سعيد مدير الكرة لإكرامي أنه من غير المسموح تكرار الواقعة خاصة بعد صدور قرار تم إبلاغه للاعبي الفريق بمضاعفة العقوبة حال إقدام أي لاعب على الحديث عن الأهلي، إلا أن إكرامي أكد رفضه التام لمثل هذه القرارات، مشدداً أنه في حالة فوز الفريق الأحمر بأي بطولة سيقوم بتهنئته مجدداً نظراً لارتباطه الشديد بالأهلي، ولكون جميع اللاعبين المتواجدين داخل صفوف الفريق من أصدقائه المقربين والذين تربطهم به علاقات شخصية خارج الملعب.

وكان شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز قد هنأ النادى الأهلى بالتتويج باللقب العاشر لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، وكتب إكرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مبروك للنادى الأهلى ولجماهيره العظيمة البطولة الأفريقية العاشرة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير، دائما وأبدا يبقى الأهلي سببا رئيسيا فى اسعاد الملايين ألف مبروك لأبطال أفريقيا".

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.