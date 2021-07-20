شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى ترشيحًا باستعادة جهود "النقاز" فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة نادى الزمالك، ترشيحًا باستعادة جهود الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق السابق والترجى الحالى، ويعد القرار فى يد الإدارة البيضاء سواء بقبول ذلك الترشيح أو رفضه خلال الفترة المقبلة، وقام الزمالك بضم التونسى حمزة المثلوثى فى صفقة انتقال حر لتعويض رحيل النقاز وذلك بعدما فسخ الأخير عقده من طرف واحد مع الزمالك وحصل على حكمًا من الاتحاد الدولى بتغريم قلعة ميت عقبة مليون و250 ألف دولار فى القضية التى طعنت فيها إدارة الزمالك السابقة.

ومن المقرر، أن يحسم مسئولو الزمالك، مصير تلك الصفقة فى الأيام المقبلة فى ظل ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق وعلى رأسهم كريم العراقى ظهير المصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، حيث يرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى دعم تلك الجبهة بالموسم الجديد بعدما أعلن فاروق جعفر المستشار الفنى لإدارة الزمالك إن كارتيرون يرغب فى دعم خمس مراكز وهم الظهير الأيمن والمدافع والوسط وصانع الألعاب والمهاجم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، التى ستجمع بينهما يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبين على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.