شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى: منتخب إسبانيا قوى وسنلعب لتحقيق نتيجة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حجازى قائد المنتخب الأولمبى، أن منتخب أسبانيا فريق قوى يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات والخبرات، بدليل أن 6 لاعبين من المنتخب الأولمبى الإسبانى شاركوا مع الفريق فى يورو 2020.

وقال حجازى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل، أن منتخب مصر سيلعب لتحقيق نتيجة ايجابية فى مباراة الفريقين الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الأولمبياد، حيث يملك المنتخب المصرى لاعبين مميزين واستعدوا بقوة للبطولة.

وأوضح حجازى أن لاعبى المنتخب الاولمبى على قدر المسئولية وسيعملون على اسعاد الجماهير، خاصة أن هذا المنتخب يتم اعداده منذ 4 سنوات للأولمبياد.

وعقد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، محاضرة فنية بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في منتخب إسبانيا بعدما تابع المدير الفني مباراة اليابان وإسبانيا الودية، وحذر شوقي غريب لاعبيه من خطورة 6 لاعبين في منتخب اسبانيا خاصة أن هذا السداسي شارك مع الماتادور الاسباني في بطولة يورو 2020 الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.