شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى: منتخب إسبانيا قوى وسنلعب لتحقيق نتيجة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حجازى قائد المنتخب الأولمبى، أن منتخب أسبانيا فريق قوى يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات والخبرات، بدليل أن 6 لاعبين من المنتخب الأولمبى الإسبانى شاركوا مع الفريق فى يورو 2020.
وقال حجازى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل، أن منتخب مصر سيلعب لتحقيق نتيجة ايجابية فى مباراة الفريقين الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الأولمبياد، حيث يملك المنتخب المصرى لاعبين مميزين واستعدوا بقوة للبطولة.
وأوضح حجازى أن لاعبى المنتخب الاولمبى على قدر المسئولية وسيعملون على اسعاد الجماهير، خاصة أن هذا المنتخب يتم اعداده منذ 4 سنوات للأولمبياد.
وعقد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، محاضرة فنية بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في منتخب إسبانيا بعدما تابع المدير الفني مباراة اليابان وإسبانيا الودية، وحذر شوقي غريب لاعبيه من خطورة 6 لاعبين في منتخب اسبانيا خاصة أن هذا السداسي شارك مع الماتادور الاسباني في بطولة يورو 2020 الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.
ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.
وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري الأولمبي القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين في لقاء إسبانيا الخميس المقبل بالجولة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية.
فيما يرتدي المنتخب الإسباني الطاقم الأبيض بالكامل في المباراة التي تقام التاسعة والنصف صباح الخميس المقبل في ملعب قبة سابورو.
وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو، وقد تضمنت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:
لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.