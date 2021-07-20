حسام البدرى يتابع كريم فؤاد وإبراهيم عادل فى أولمبياد طوكيو

القاهرة - سامية سيد - وضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بعض لاعبى المنتخب الأولمبى تحت المنظار لمتابعتهم فى أولمبياد طوكيو، تمهيدا للحكم عليهم قبل انطلاق تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويأتى على رأس اللاعبين الذين يتابعهم حسام البدرى وجهازه كل من كريم فؤاد وإبراهيم عادل وكريم العراقى وإمام عاشور، لتدعيم صفوف المنتخب الأول فى الجبهة اليمنى ووسط الملعب.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الخميس المقبل، وقد تضمنت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.