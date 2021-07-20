بوروسيا دورتموند يعلن التعاقد مع الفرنسي الشاب كامارا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ):

عزز نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم صفوفه بموهبة شابة أخرى، حيث أعلن اليوم الثلاثاء تعاقده مع الفرنسي عبد الله كامارا 16 عامًا.

يوذكر نادي دورتموند أن كامارا وقع "عقدا طويل الأجل" في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي دورتموند :"عبد الله لاعب شاب وموهوب للغاية تدرب مؤخرا بشكل منتظم مع الفريق الأول في باريس. نأمل في أن يواصل التطور على مستوى الفريق الأول معنا وأن يأخذ الخطوة المقبلة."

ويضم دورتموند مواهب شابة أخرى، أمثال يوسوفا موكوكو 16 عامًا وسومايلا كوليبالي 17 عامًا وجيوفاني ريينا 18 عامًا.