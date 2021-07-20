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لايبزج يعلن رحيل الهولندي كلويفرت عن صفوفه

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء رحيل الهولندي جوستين كلويفرت عن صفوف الفريق مع نهاية عقد الإعارة.

وقضى كلويفرت، 22 عاما، نجل مهاجم هولندا السابق باتريك كلويفرت، الموسم الماضي ضمن صفوف لايبزج بعقد إعارة من روما الإيطالي، وقد شارك في 27 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وأعلن لايبزج رحيل اللاعب عن فريقه، بعد أن قرر النادي عدم التعاقد معه بعقد نهائي.

وذكر لايبزج :"شكرًا لك جوستين كلويفرت! بعد عام مع الثيران الحمر (لقب فريق لايبزج)، ينتهي عقد إعارة الجناح الهولندي."

وتقدم كلويفرت بالشكر للنادي عبر تطبيق إنستجرام قائلا :"حان الوقت لبدء المرحلة المقبلة في رحلتي".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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