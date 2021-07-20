منافس مصر.. مدرب إسبانيا: نواجه فريقاً رفيع المستوى.. وحريصون على خلق المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد لويس دي لا فيوينت مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، أنهم حريصون على خلق المنافسة في أولمبياد طوكيو، مشيراً إلى أنه يريد إظهار إمكانيات المنتخب في البطولة.

ويلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره الإسباني الأولمبي، صباح الخميس المقبل في تمام الساعة 9:30، في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

وقال دي لا فيوينت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الجميع فخورون بالتواجد هنا، الألعاب الأولمبية تجربة خاصة ونتطلع إلى عيشها والاستمتاع بالأجواء الأولمبية".

وأضاف: "نشكل مجموعة من نفس المستوى وستكون كل مباراة متطلبة للغاية، نحن حريصون على خلق المنافسة، نريد إظهار الإمكانيات التي لدينا وأن كل العمل الذي نقوم به يظهر في الملعب".

وواصل مدرب إسبانيا: "منتخب مصر فريق رائع، إنه بطل أفريقيا، ولديه لاعبين رائعين وهو أمر مهم للغاية كفريق، نحن نواجه فريقاً رفيع المستوى، وسنحتاج إلى أن نكون في أفضل نسخنا للتغلب على هذا المنافس".

واختتم دي لا فيوينت: "حققنا الكثير من التقدم، أمضينا بضعة أيام صعبة للغاية ولكن أعتقد أننا تكيفنا تقريبًا، إذا قلت من قبل أنني أريد أن أشعر بالرغبة في المشاركة في بعض المباريات، فإن اللاعبين أكثر، أرى أن اللاعبين بهذه الرغبة يمكنهم التغلب على أي نوع من الانتكاسات، ولن يكون التأقلم عذراً".