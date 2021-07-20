لاعب منتخب إسبانيا: مباراة مصر ستحدد مستقبلنا في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد داني سيبايوس قائد منتخب إسبانيا الأولمبي، أن منتخب بلاده يركز على المباراة الافتتاحية أمام منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، مشيراً إلى أن هذه المبارا ستحدد مستقبل بلاده في الأولمبياد.

ويلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره الإسباني الأولمبي، صباح الخميس المقبل في تمام الساعة 9:30، في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

وقال سيبايوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أن دورة الألعاب الأولمبية مختلفة تماماً عن المألوف، إنها منافسة مختلفة عما اعتدنا عليه نحن لاعبو كرة القدم".

وأضاف: "من الصعب جدًا التأهل، لكن هذا الفريق قدم العديد من الأشياء ليتواجد هنا".

واختتم سيبايوس: "أتينا بفريق رائع، على الورق يمكننا أن نكون المرشحون لكن هناك فرق رائعة، نركز على مباراة مصر التي ستحدد مستقبل البطولة بالنسبة لنا".