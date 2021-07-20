رسميًا.. النصر يتعاقد مع مدرب شباب أتليتكو مدريد لقيادة فريقه بالدرجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مدير الكرة بنادي النصر، رحيم عمرو عبد الحق، تعيين مجلس إدارة ناديه، خالد غنيم مدرب فريق الشباب بنادي ريوفايكانو الإسباني وأتلتيكو مدريد سابقًا، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بناديه في الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بجانب تعيين أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق مدربًا لحراس المرمي.

وأشار رحيم عمرو عبد الحق، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم التعاقد مع خالد غنيم جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه، مضيفًا:"يعد مناسبًا بشكل كبير لطموحات النصر فيمتلك سيرة ذاتية رائعة وخبرات تدريبة كبيرة في عمله كمدرب لفريق الشباب ورديف نادي ريوفايكانو وأتلتيكو مدريد وأكثر من فريق آخر بالدوري الإسباني".

وجاء الجهاز الفني لفريق النصر بحسب ما أورد الموقع الرسمي للنادي كالتالي: خالد غنيم، مدير فني، رحيم عمرو عبد الحق مديرًا للكرة، محمد خلف مدرب وحازم ممدوح مدرب وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمي ومحمد عثمان محلل الأداء البدني وإيهاب السيد مخطط أحمال ويوسف يسري محلل للأداء الفني ومحمد رفعت كطبيب الفريق وأشرف حامد كمدير إداري.

ولفت نادي النصر، الإنتباه عبر البيان ذاته إلى أن مدربه الجديد خالد غنيم يحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية وهو حاصل على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا؛ حيث بدأ رحلته التدريبية في إسبانيا في يوليو 2014، عندما تولى قيادة إحدى فرق الناشئين بنادي أتليتكو مدريد، وفي الوقت نفسه مساعدًا لمدرب الرديف للروخيبلانكوس.