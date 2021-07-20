بالصور.. اكتمال جاهزية مستشفى البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية في طوكيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أنهت البعثة الطبية لبعثة مصر الأولمبية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كافة التجهيزات للمقر الطبي داخل مقر إقامة بعثة مصر داخل القرية الأولمبية والذي تم توفير كافة الإمكانيات به ليصبح مستشفى مُصغر داخل القرية الأولمبية.
وحرصت البعثة الطبية المصرية على اصطحاب كافة الأدوات والأدوية التي يمكن أن تحتاجها البعثة المصرية خلال فترة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لمواجهة جميع الظروف الطارئة وتلبية جميع احتياجات اللاعبين واللاعبات الطبية خلال فترة المنافسات.
وتضم البعثة الطبية المصرية كل من: الدكتور حسن كمال رئيسًا للجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية.
وكان أفراد البعثة الطبية المصرية قد حصلوا على ترخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدراسات التي تمت خلال الشهور الماضية "أون لاين" والتي من خلالها حصل أفراد البعثة الطبية على تصريح مزاولة مهنة الطبي من أجل مواجهة جميع الظروف الطارئة.