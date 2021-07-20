تقارير مغربية: الأهلي ضمن 3 أندية على الأقل ستُعفى من تمهيدي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفادت تقارير صحفية مغربية، بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، سيستثنى 3 أندية على الأقل من خوض الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وهم الأهلي، الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي.

وأشارت صحيفة البطولة المغربية، إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتمد في تحديد اسماء وعدد الأندية المعفاة من الأدوار التمهيدية الأولى حسب عدد المؤهلين لهذا الدور، بجانب التصنيف الأفريقي للأندية في آخر 5 سنوات لذا ينتظر إعفاء الثلاث أندية السابق ذكرهم على الأقل.

وأتمت الصحيفة المغربية ذاتها تقريرها بالتنويه إلى أنه حال عدم اكتمال عقد الأندية المشاركة في الدور الأول والبالغ عددها 64 ناديًا، يلجأ "كاف" عادة في كل نسخة من دوري الأبطال إلى إعفاء الأندية الأولى في التصنيف القاري.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن 10 سبتمبر هو موعد انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا على أن تُجرى قرعة الأدوار التمهيدية منتصف أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

واستطاع الأهلي الحفاظ على لقب بطل دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي بعد فوزه على نظيره كايزر تشيفز ليرفع رصيده إلى 10 نسخ من دوري أبطال أفريقيا.