تزايد أعداد الإصابات بكورونا في طوكيو قبل بداية الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الثلاثاء، 1387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المدينة، بزيادة 660 حالة مقارنة بأمس الاثنين ، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل المصابون في العشرينات 448 حالات، وفي الثلاثينات 300 إصابة، و الأربعينيات 234 إصابة، أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 153حالة لمصابين دون 19 عاما.

ويبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب معاناتهم من أعراض شديدة، 60، دون تغيير عن أمس الاثنين بحسب ما ذكره مسؤولو قطاع الصحة، مقابل 406 على الصعيد الوطني، بزيادة 14 حالة عما كان عليه الحال أمس الاثنين.

وستنطلق دورة ألعاب طوكيو التي تأجلت لمدة عام، يوم 23 يوليو وتنتهي يوم 8 أغسطس، على الرغم من المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.