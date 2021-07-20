شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم موقف تاحا فى الإنتاج الحربى قبل مواجهة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد الفتاح تاحا لاعب الإنتاج الحربى لإختبار طبى لحسم موقفه من المشاركة فى مباراة الأهلي المقبلة بالدوري لاسيما بعد تعافيه من الإصابة فى الركبة التى أبعدته عن فريقه طوال الفترة الماضية، ويسابق الجهاز الطبى بالإنتاج الحربى الزمن لتجهيز لاعبه معاذ الحناوى الذى يعانى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة للمشاركة فى مواجهة الأهلى المقبلة بالدوري، حيث يخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء الأحد 25 يوليو الجارى باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ولجأ اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى بالتشاور مع أحمد كشرى المدير الفني للفريق، لخطوة جديدة لتحفيز لاعبى فريقه للهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى، عن طريق تغيير لائحة الفريق ورفع قيمة المكافأة المادية فى حال الفوز بهدف تحفيزهم على تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالدورى للهروب من شبح الهبوط، والخروج من الدوامة التى تحاصر الفريق منذ بداية المسابقة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن ناديه بصدد تنظيم ممر شرفى لتكريم النادى الأهلى بطل أفريقيا عقب تتويجه بطلا لدورى الأبطال، وذلك فى مباراة الفريقين بالدورى والمقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأرسل اللواء أشرف عامر،برقية تهنئة للنادى الأهلى بعد تتويجه بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، وجاء نص البرقية، "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى بخالص التهنئة إلى النادى الأهلى العريق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة فوزه ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة متمنيين للنادى الأهلى العريق دوام التوفيق".

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.