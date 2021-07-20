شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مباراة إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مؤتمرا صحفيا بعد قليل فى طوكيو للحديث عن مباراة الفراعنة الأولى فى الأولمبياد أمام إسبانيا يوم 22 من نفس الشهر.

وعقد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، محاضرة فنية بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في منتخب إسبانيا بعدما تابع المدير الفني مباراة اليابان وإسبانيا الودية، وحذر شوقي غريب لاعبيه من خطورة 6 لاعبين في منتخب اسبانيا خاصة أن هذا السداسي شارك مع الماتادور الاسباني في بطولة يورو 2020 الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.