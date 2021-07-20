شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي لبيراميدز بعد تغليظ الغرامة: مش هبطل كلام عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مسئولو بيراميدز مع شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، بعد أزمة تغريمه 100 ألف جنيه على خلفيه تهنئته فريقه السابق الأهلي عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ الفريق الأحمر، وأكد هاني سعيد مدير الكرة للحارس الدولي أنه من غير المسموح تكرار الواقعة خاصة بعد صدور قرار تم إبلاغه للاعبي الفريق بمضاعفة العقوبة حال إقدام أي لاعب على الحديث عن الأهلي.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز أن شريف إكرامي أكد لإدارة بيراميدز رفضه التام لمثل هذه القرارات، مشدداً أنه في حالة فوز الفريق الأحمر بأي بطولة سيقوم بتهنئته مجدداً نظراً لارتباطه الشديد بالأهلي، ولكون جميع اللاعبين المتواجدين داخل صفوف الفريق من أصدقائه المقربين والذين تربطهم به علاقات شخصية خارج الملعب.

وكان شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز قد هنأ النادى الأهلى بالتتويج باللقب العاشر لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، وكتب إكرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مبروك للنادى الأهلى ولجماهيره العظيمة البطولة الأفريقية العاشرة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير، دائما وأبدا يبقى الأهلي سببا رئيسيا فى اسعاد الملايين ألف مبروك لأبطال أفريقيا".

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.