شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة شابات الطائرة إلى القاهرة بعد إحتلال المركز الـ 12 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة، بعد إحتلال المركز الـ 12 ببطولة العالم ببلجيكا وهولندا.

خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من الأرجنتين بنتيجة 3/0 أول أمس فى آخر لقاءاته بتحديد المراكز ببطولة ليحتل المركز الثانى عشر فى ترتيب المسابقة.

وتلقى منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من هزيمة السبت من نظيره التركى بنتيجة 1/3 فى إطار تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر ليلعب على المركزين الـ 11 و 12.

وخسرمنتخب شابات الكرة الطائرة من نظيره البيلاروسي فى تمهيدى تحديد المراكز بنتيجة 0/3 الأربعاء الماضى، فى ثانى مواجهات تحديد المراكز .

ونجح منتخب شابات الطائرة فى الفوز الثلاثاء على نظيره البلجيكى صاحب الأرض بنتيجة 2/3 فى أولى لقاءاته بتحديد المراكز.

واحتل منتخب شابات الكرة الطائرة المركز الأخير فى الدور الأول، حيث تلقى هزيمة من نظيره البولندى بنتيجة 0/3، فى إطار ختام لقاءاته بالدور الأول.

وخسر منتخب شابات الطائرة من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته الجمعة قبل الماضية قبل أن يخسر أمام بيلاروسيا بنتيجة 2/3 السبت.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

1- مى محمود فؤاد

2- آية النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- آيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى