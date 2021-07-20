شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحتفل بعيد الأضحى بذبح الاضحية على طريقة العاشرة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى، على ذبح الأضحية بمسقط رأسه مصر القديمة احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك، حيث نشر صورة أثناء إتمام عملية الذبح عبر حسابه على انستجرام مشيراً بصوابعه العشرة فى إشارة لتتويج الاهلى باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب والتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد، ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى بالسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر اليوم تدريباته مفتقدا ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى الذى يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو .

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تحضير لاعبي الفريقى الأحمر ذهنيا لأجواء منافسات الدوري لتفادي المفاجآت التي قد تواجه الفريق الأحمر بعد الانتهاء من المشاركة في المواجهات الكبيرة والمباريات النهائية، لاسيما مع ضيق الوقت حيث لا يتبقى سوى 3 أيام قبل خوض مباراة البنك الأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الخروج بالثلاث نقاط من البنك الأهلي الذي فشل في الفوز عليه بمباراة الدور الأول.