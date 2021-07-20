شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. صراع نارى بين محمد شريف ومصطفى محمد على لقب "مهاجم مصر الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ فترة طويلة، يعاني المنتخب الوطنى من عدم وجود مهاجم قوي وقادر على قيادة الخط الهجومي للفراعنة، وذلك منذ اعتزال عماد متعب نجم الأهلي السابق، وعمرو زكي نجم الزمالك السابق، حيث شهدت السنوات الماضية عدم وجود المهاجم القادر على اقتناص الأهداف الصعبة، حتى ظهر مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي المعار من الزمالك، ومحمد شريف مهاجم الأهلي، وبدأت المنافسة بينهما.

البعض يرى أن محمد شريف هو المهاجم الأول في مصر حاليًا، والبعض الآخر يؤكد أن مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي هو الأفضل، لتحدث حالة من الانقسام بين الجماهير.

ولكن بالتأكيد المستفيد الأول هو المنتخب الوطنى، الذي أصبح يمتلك الآن ثنائي هجومي قوي، من الممكن الدفع بأحدهما بشكل أساسي، فهما قادران على قيادة الفراعنة لتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.

محمد شريف "المخيف"

أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحداً من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفاً للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة.

ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافاً لدوري الأبطال بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكيني بذهاب الدور التمهيدي الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد.

وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولي ذهاباً وإياباً بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهاباً وإياباً في نصف النهائي.

واعتلى محمد شريف قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 15 هدفا، ونسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 40 مباراة، من بينها 23 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 22 هدفا، بواقع 15 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

مصطفى محمد "البلدوزر"

بعد مرور أقل من موسم واحد، تمكن المهاجم القناص مصطفى محمد من فرض نفسه بين نجوم فريق جالطة سراي التركي بعد انضمامه للفريق في يناير الماضي معارا من نادي الزمالك.

مصطفى محمد سجل 8 أهداف خلال 12مباراة لعبها بقميص جالطة سراي في النصف الثاني من الموسم الماضي وكان قريب من التتويج بلقب الدوري التركي مع فريقه ولكنه خسره بفارق الأهداف أمام فريق بيشكتاش.

مصطفى محمد الملقب بالأناكوندا غاب عن المشاركة مع منتخبنا الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو بعد رفض جالطة سراي السماح له بالتواجد مع الفراعنة بسبب ارتباط الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.