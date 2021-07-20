شكرا لقرائتكم خبر عن مع أول أيام عيد الاضحى.. تعرف على أشهر 7 جزارين فى تاريخ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهنة الجزارة هي الأهم والأشهر من بين جميع باقي المهن خلال عيد الأضحى المبارك، والذي تحتفل بقدومه الأمة الإسلامية خلال هذه الأيام، وعلى مستوى لعبة الكرة المصرية، ظهر عدد من اللاعبين بدرجة «جزارين»، ولكن بطريقة أخرى، من خلال العنف الزائد والخشونة الكبيرة التي يتسم بها أداؤهم داخل المستطيل الأخضر، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

1_بوبو

هو أحد المدافعين التاريخيين الذين حفروا بصمات عميقة وحجزوا مواقع أكيدة فى الملاعب المصرية.. هو اللاعب القوى الذى كانت تتحطم أمامه كل المحاولات الهجومية وتتوقف كل الانطلاقات الصاروخية.. هو رمز للتحدى ونموذج للتصدى ومثال للمثابرة والسعى لإثبات الذات ، وشارك بوبو مع زعيم الثغر في أواخر عام 1964 أمام اتحاد السويس، واستمر مع الفريق حتى عام 1984، ليسطر اسمه كواحد من أفضل مدافعي الاتحاد وقتها وينضم بعدها إلى المنتخب الوطني ولم يخرج منه إلا عند اعتزاله في الثمانينيات ولقب بالجزار والفك المفترس.

2_حسام البدرى

المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني ، بدأ حياته الكروية لاعبا في مركز الدفاع في الأهلي وتدرج داخل جدران القلعة الحمراء حتي وصل الي مقعد المدير الفني في 3 ولايات حصد خلالها العديد من الألقاب المحلية والافريقية مع المارد الأحمر قبل أن يقود الفراعنة حالياً.

اطلق علي حسام البدري لقب الجزار نظرا لقوته وحماسه في الملعب وكان يتسبب في بعض الإصابات للاعبين المنافسين دون قصد بسبب حماسه الزائد في خط الدفاع.

3_طارق حامد

لاعب وسط الزمالك يعد أيضًا من اللاعبين الذي يعتمدون علي العنف والخشونة في اللعب ويشتهر بتدخلاته القوية والحماس الزائد، وذلك يتسبب في كثير من الأخطاء ضد فريقه ويكلفه الكثير من البطاقات الملونة في المباريات إلا أن هذا لايمنع كونه لاعب فدائى يعشق فريقه ويقاتل من أجل أن يخرج فائزاً.

4_ عمرو الصفتى

تعبيرات وجهه خلال المباريات تلمح أنه فى معركة حربية وليس مباراة كرة قدم عنوانها المتعة فهو دائماً ما يستفز خصومه أثناء فرض الرقابة اللصيقة عليهم ، كان بطلا للعديد من المواقف المثيرة فى المباريات أثناء لعبه للمصرى البورسعيدى والزمالك .

5_ عبده نصحى

هو أحد لاعبى نادى الزمالك فى الستينيات، ولد عام 1939 بحى المدبح وكان والده شيخ الجزارين وأحد مشجعى القلعة البيضاء، فانضم اللاعب إلى ناشئى الزمالك وهو فى الخامسة عشرة من عمره واشتهر بلقب الجزار نسبة لوالده.

تألق نصحى مع الزمالك حتى شارك مع الفريق الأول وأحرز العديد من البطولات مع الفريق، منها 3 بطولات دورى، و6 مسابقات كأس مصر.

6_أيمن سعيد

أشهر لاعب فى الدورى المصرى سابقاً عرف عنه كثرة الانذارات والطرد إبان لعبه فى إنبى حيث تخصص أيمن سعيد دائماً فى استفزاز خصومه سواء بكرة أو بدون كرة فتعددت مشاهد خروجه عن النص وأصبح اسمه ملازماً لحالات الاثارة فى الملاعب ولقب بالجزار لكثرة تدخلاته العنيفة.

7_عاشور الادهم

عصبيته الشديدة تدفعه لارتكاب مشاهد استفزازية قلبت موازين مباريات عديدة ونال نصيباً كبيراً من الانذارات والكروت الحمراء والاشتباكات العنيفة مع الفريق الخصم سواء فى فترة لعبه للمصرى البورسعيدى أو الزمالك .