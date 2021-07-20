شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع يتقمص دور الفراعنة فى القرية الأولمبية بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر يحيى الدرع، نجم منتخب مصر لكرة اليد، صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام متقمصا فيها دور الفراعنة فى القرية الأولمبية بأولمبياد طوكيو .

ظهر على الدرع حالة من التفاؤل ، حيث يبدأ منتخب اليد مواجهاته يوم 24 يوليو الجارى لمواجهة البرتغال .



يحيي الدرع

ووصلت بعثة منتخب اليد إلى طوكيو ظهر السبت، بعد إنتهاء أزمة ملابس اللاعبين وتوفير تى شيرتات بمقاييس سليمة قبل التوجه إلى طوكيو بساعات قليلة .

وخاض المنتخب الوطنى لكرة اليد مبارتين فى إسبانيا الأولى أمام منتخب كرواتيا، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 31 - 28 و المباراة الثانية أمام منتخب إسبانيا و انتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 30 - 29 و المباراة الثالثة امام منتخب فرنسا و انتهت بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 31 - 30 و المباراة الرابعة حقق المنتخب المصرى الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 32 - 25 و المباراة الخامسة و الاخيرة فى برنامج المباريات الودية امام منتخب المانيا و انتهت بفوز منتخب المانيا بنتيجة 29 - 27.

تضم منافسات فرق الرجال فى اوليمبياد طوكيو :

المجموعة الأولى : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين.

المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب مصر - منتخب البحرين.