شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شوقى غريب يستعد لعزف "سيمفونية" المنتخب الأولمبى فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، لتحقيق إنجاز جديد مع أحفاد الفراعنة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021. شوقى غريب مدير فنى مخضرم، يمتلك جميع مقومات النجاح، أبرزها امتلاكه الخطط الفنية التى تصل إلى الأهداف، بالإضافة إلى علاقته القوية مع اللاعبين فيتعامل معهم بروح الأب لإخراج أفضل ما لديهم فى المباريات فضلا عن خبراته وتاريخه الطويل فى المنافسات الكبيرة.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقك 3_4_3 في مباريات أولمبياد طوكيو وهي نفس الطريقة التي لعب بها المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج الفراعنة بلقبها.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

ووصل صباح الجمعة منتخب مصر الأولمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

و يرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى شوقى غريب فى الصور التالية :