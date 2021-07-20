شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الضاربة للمنتخب الأولمبى فى طوكيو اليوم بوصول رباعي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل القوة الضاربة للمنتخب الأولمبى في طوكيو، اليوم الثلاثاء، بوصول رباعى النادى الأهلى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن"، لمدينة سابورو التى تستضيف الفراعنة، حيث يشارك الرباعي في مران اليوم استعدادا لمباراة إسبانيا الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفريقين في الأولمبياد.

وخضع رباعي النادي الأهلي لمسحة طبية فور الوصول إلى طوكيو أمس للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام فى معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى مدينة سابورو استعدادا للأولمبياد.

وخضع الرباعى أيضا لترانزيت بألمانيا فى طريق السفر إلى طوكيو، حيث غادر الرباعى المغرب ظهر الاحد فى طريقهم إلى طوكيو عقب الفوز على كايزرتشيفز الجنوب افريقى فى نهائى دورى أبطال افريقيا.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقة 3_4_3 في مباريات أولمبياد طوكيو وهي نفس الطريقة التي لعب بها المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج الفراعنة بلقبها.

على صعيد متصل، عقد شوقي غريب محاضرة فنية بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في منتخب اسبانيا بعدما تابع المدير الفني مباراة اسبانيا واليابان الودية، وحذر شوقي غريب لاعبيه من خطورة 6 لاعبين في منتخب اسبانيا خاصة وان هذا السداسي شارك مع الماتادور الاسباني في بطولة يورو 2020 الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.