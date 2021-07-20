تأجيل انطلاق الدوري التونسي بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة التونسي، تأجيل انطلاق بطولة الدوري في بلاده بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

وأشار الاتحاد التونسي، عبر بيان رسمي صادر عنه مساء يوم أمس الاثنين، إلى أن انطلاق النسخة المقبلة من الدوري سيكون يوم 25 سبتمبر المقبل.

وأتم الاتحاد التونسي بيانه بالتنويه إلى أن مسؤوليه سينظرون في نظام المسابقات وانطلاق بطولات بقية الأقسام والمستويات في فترة لاحقة.

يُذكر أن الموسم الجديد من الدوري التونسي 2021/2022 كان من المقرر انطلاقه في شهر أغسطس المقبل.