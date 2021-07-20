ثلاثة أيام راحة سلبية للمصري قبل الاستعداد للمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

منح المدير الفني لفريق المصري، علي ماهر، لاعبي فريقه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام قبل الاستعداد لمباراتهم المقبلة في الدوري أمام المقاولون العرب.

ويستعد نادي المصري لمواجهة نظيره المقاولون، يوم السبت الموافق 7 أغسطس ضمن منافسات دوري WE على استاد الإسكندرية.

ويأتي الراحة التي حصل عليها لاعبو المصري عقب فوزهم أمام نظيرهم الإسماعيلي وديًا بهدف نظيف سجله ناشيء الفريق زياد فرق، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الخميس ـ ثالث أيام عيد الأضحى ـ.

ويحتل فريق المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 28 مباراة.