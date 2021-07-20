المنتخب الأولمبي يرتدي الزي التقليدي أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الإسباني، في أول مباريات الفريق المصري ببطولة أولمبياد طوكيو، على ارتداء الزي الأساسي.

ويلتقي المنتخب الأولمبي بنظيره الإسباني، صباح الخميس المقبل في تمام الساعة 9:30، في الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.

وتقرر أن يرتدي المنتخب الأولمبي، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين في مواجهة منتخب إسبانيا الأولمبي، على أن يرتدي حارس مرمى الفراعنة الزي الأزرق بالكامل.

بينما يرتدي المنتخب الإسباني الأولمبي، الزي الأبيض الكامل في مواجهة منتخب مصر الأولمبي، على أن يرتدي حارس مرمى "لا روخا"، الزي الأخضر بالكامل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا.