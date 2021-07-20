أحمد حمدي في تشكيل الجولة بالدوري الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تواجد المحترف المصري في صفوف نادي مونتريال، أحمد حمدي ضمن التشكيل المثالي للجولة الماضية من عمر الدوري الأمريكي.

حمدي سجل ثنائية قاتلة في فوز فريقه على نظيره سينسياتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي لتتحول النتيجة من تأخر مونتريال برباعية مقابل ثلاثة أهداف لفوز بخماسية، لمشاهدة الأهداف.. اضغط هنا

وكان نادي مونتريال الكندي قد أعلن تعاقده في شهر فبراير الماضي مع لاعب الجونة أحمد حمدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الماضية حسبما أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم كالتالي: