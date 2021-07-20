اخبار الرياضه

أحمد حمدي في تشكيل الجولة بالدوري الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تواجد المحترف المصري في صفوف نادي مونتريال، أحمد حمدي ضمن التشكيل المثالي للجولة الماضية من عمر الدوري الأمريكي.

حمدي سجل ثنائية قاتلة في فوز فريقه على نظيره سينسياتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي لتتحول النتيجة من تأخر مونتريال برباعية مقابل ثلاثة أهداف لفوز بخماسية، لمشاهدة الأهداف.. اضغط هنا

وكان نادي مونتريال الكندي قد أعلن تعاقده في شهر فبراير الماضي مع لاعب الجونة أحمد حمدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الماضية حسبما أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم كالتالي:

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا