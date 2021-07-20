مصطفى محمد يتصدر قائمة جالاتا سراي لمواجهة أيندهوفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، عن قائمة الفريق، التي تستعد لمواجهة فريق أيندهوفن الهولندي.

ويلتقي فريق جالاتا سراي مع نظيره أيندهوفن، غدا الأربعاء، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء النجم المصري مصطفى محمد على رأس قائمة فريق جالاتا سراي المتوجهة، لمواجهة أيندهوفن.

وكان مصطفى محمد يعاني من إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها خلال أحد المباريات التحضيرية، إلا أنه تمكن من العودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب فى الدور الثانى من التصفيات المؤهلة لمرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الجديد 2021-2022، ستقام يوم 28 يوليو الجاري.