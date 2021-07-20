شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو الحلوانى نجم الأهلى وأسوان يذبح الأضحية احتفالا بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان الحالى والأهلى السابق على ذبح الأضحية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك حيث نشر صورا وفيديو له أثناء إتمام عملية الذبح، وكشف عمرو الحلواني عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء رغم قناعة جوزية مدرب الأهلي آنذاك بقدراته الفنية، وقال الحلواني في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": جيلبرتو ومحمد عمارة والراحل محمد عبد الوهاب وسيد معوض كانوا يلعبون في الأهلي وقت تصعيدي من قطاع الناشئين وبعدها بعام واحد انضم إلينا طارق السعيد، وجوزية اختارني مع حسام عاشور للتدريب مع الفريق الأول، وذلك الجيل كان الأفضل في الأهلي وكانوا يتنافسون بعدد البطولات.

أضاف: بحب أتفرج على قفشة هو لاعب كبير جداً، وهدفه في المقاصة سجله قبل 4 سنوات في تدريبات إنبي، ومباراة الأهلي وكايزر تشيفز صعبة جداً رغم استسهال الجماهير له، أتمنى أن يكون تركيز الأهلي كامل في اللقاء، لأن الأهلي أعلى بكثير من كايزر في الناحية الفنية.

وعن لعب أسوان مبارياته المقبلة في القاهرة قال الحلواني: كنا نتمنى الاستمرار في خوض المباريات بأسوان، ولكن اللعب في القاهرة سيوفر علينا السفر وكذلك الأزمات التي واجهناها مثل انقطاع الكهرباء، والموسم الماضي أيضاً لعبنا في القاهرة وبقينا بالدوري.

أضاف: خلال لعبي في إنبي الأهلي والزمالك تواصلا معي، ويعتبر ذلك نقطة تحول كان من الممكن أن تحدث في حياتي، ولكن طارق العشري ونادي إنبي لم يوافقا وقتها، لأن اللعب للأندية الجماهيرية مختلف، وأشعر بسعادة كبيرة عندما تتحدث معي جماهير أسوان.

واصل: سامي الشيشيني فكره عالي جداً في الكرة وكنا نستمتع بذلك حتى في التدريبات، ومباراة المقاصة التي خسرناها كانت من أفضل المباريات التي قدمنا فيها كرة ولكن التوفيق لم يحالفنا، قدمنا أداء مميز بعد ذلك مع علاء عبد العال في الدوري والكأس ولكن غاب عنا التوفيق أيضاً في المباريات الأخيرة.

وعن مدربه الحالي أحمد بيبو قال الحلواني: أحمد بيبو من المدربين المميزين جداً وأرى أن قرار مجلس الإدارة باستمراره كان صائباً لأنه معنا منذ سنة ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن اللاعبين وهو من أبناء أسوان ويشعر بأهمية الموقف وسيكون له مستقبل كبير.

أضاف متحدثاً عن سر تألقه: اللاعب يجب أن يكون عنده طموح، وأتبع تعليمات مدربي في الأحمال في ما يجب أن أكله أو اتجنبه، وكل ما تكبر في السن يجب أن يقل وزنك حتى تتخطى أي لاعب أمامك حتى وإن كان أصغر منك.

واختتم: طلبت القميص رقم 10 لأني كنت أرتديه في ناشئين الأهلي، وأصبحت الظهير الأيسر الوحيد الذي يرتدي هذا الرقم، ووليد صلاح الدين أشاد بي بعد تألقي بهذا الرقم، والكرات الثابتة موهبة ولكني أقويها بالتدريب.

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