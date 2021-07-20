شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..على لطفى يحتفل بالعيد وسط العائلة على طريقة النجمة العاشرة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى، على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط عائلته، حيث التقط صورة معهم أثناء احتفالهم بتتويج المارد الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه ونشرها عبر حسابه على انستجرام.

وكان الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قد عقد جلسة مع علي لطفي من أجل تجهيزه نفسيا وذهنيا للدفاع عن عرين النسور الحمر طوال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، في ظل غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي للتواجد رفقة المنتخب الأولمبي المتواجد حاليا باليابان.

وأكد موسيماني لعلي لطفي ثقته الكبيرة في إمكانياته وأنه قادر على تعويض غياب الشناوي وطالبه بالعودة للتألق كما فعلها في مباراة القمة بالدور الأول ضد الزمالك والتي نجح خلالها في تقديم مباراة قوية وقاد الفريق الأحمر للفوز بهدفين مقابل هدف، وحثه على تقديم أفضل ما لديه كما طالبه بالتركيز الشديد في مهمته مع الفريق الأحمر وعدم التركيز بما سيقال عنه أو بالمقارنات التي سيعقدها البعض بينه وبين محمد الشناوي.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى. وجاءت المباريات كالتالي: الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو. وإذا تأهل المنتخب الأولمبى لربع النهائى الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائى يوم 3 أغسطس يخوض الأهلى لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى. أما إذا تأهل المنتخب للنهائى أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالى يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائى يوم 8 أغسطس فيلتقى الأهلى مع الإسماعيلى يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.

وتُوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.