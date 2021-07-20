شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يهنئ جمهور الأهلى: عيدكم كفرحة العاشرة.. وأحد المتابعين يرد: "روح اضغط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن أشرف نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر على تهنئة جماهير ناديه بقدوم عيد الأضحى المبارك عبر حسابه على فيس بوك، حيث نشر صورته مع كأس أفريقيا وعلق قائلا :"كل عام وأنتم بخير..عيدكم كفرحة العاشرة"، ومن جانبه رد أحد المتابعين على تهنئة أيمن أشرف قائلا :" عيد ايه ياعم أيمن.. روح اضغط" فى إشارة للجملة الشهيرة التى يقولها محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى له باستمرار وأصبح موجة للدعابة بين الجماهير.

يستأنف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب والتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد، ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى بالسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر اليوم تدريباته مفتقدا ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى الذى يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو .

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تحضير لاعبي الفريقى الأحمر ذهنيا لأجواء منافسات الدوري لتفادي المفاجآت التي قد تواجه الفريق الأحمر بعد الانتهاء من المشاركة في المواجهات الكبيرة والمباريات النهائية، لاسيما مع ضيق الوقت حيث لا يتبقى سوى 3 أيام قبل خوض مباراة البنك الأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الخروج بالثلاث نقاط من البنك الأهلي الذي فشل في الفوز عليه بمباراة الدور الأول.

ونجح الأهلي فى الفوز بثلاث مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز قبل خوض نهائى دوري أبطال أفريقيا فلم تفلت من يديه سوى نقطتين فقط خسرهم بلدغة قاتلة من بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2-2 بخطأ من حارسه محمد الشناوى فى الدقائق القاتلة، وبخلاف ذلك سحق المارد الاحمر منافسيه بثلاثيات ورباعيات مسجلا 12 هدف فى 4 مباريات.