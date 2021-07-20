شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد عبد الغنى نجم الزمالك يذبح الأضحية ويهنئ المصريين بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عبد الغنى نجم نادى الزمالك على نشر صورة له عبر حسابه على انستجرام أثناء قيامه بذبح الأضحية احتفالا بعيد الاضحى المبارك، وعلق قائلا: "كل عام وأنتم بخير..عيد سعيد عليكم"،ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، حسم بديل إمام عاشور لاعب وسط الفريق، فى معسكر الإسكندرية، حيث سيفتقد الفريق لجهوده فى لقاء غزل المحلة المقبل، الذى سيجمع الفريقين يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، نظرًا لوجوده مع المنتخب الأولمبى خلال الوقت الحالى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.