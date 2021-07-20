شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يعود من المغرب اليوم للانتظام فى تدريبات الأهلى استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المغربى بدر بانون، مدافع الاهلى، فى تدريبات فريقه اليوم عقب العودة من بلاده بعدما حصل على إذن من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بقضاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون فى المغرب، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

وأصبح بدر بانون أول لاعب مغربى يتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا مع الكرة المصرية بعدما لم ينجح أى لاعب قبله فى الحصول على اللقب، عقب تتويج المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ويعد وليد أزارو، مهاجم الأهلى السابق، أكثر اللاعبين الذين كانوا قريبين من التتويج بهذا اللقب إلا أنه خسر النهائى مرتين متتالين مع النادى الأهلى أمام كل من الوداد والترجى التونسى.

كما فشل المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم مع الزمالك فى خطف اللقب بعد الخسارة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في الموسم الماضى.