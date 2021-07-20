شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أيمن شوقي يمنح الأهلي كأس مصر على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة إن كانت مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار مهما مر عليها الوقت، وهو ما ينطبق على هدف أيمن شوقى في شباك الزمالك في نهائي كأس مصر.

يعود هدف أيمن شوقى إلى يوم 26 يونيو 1992، بعدما قاد فريق الأهلي للتتويج ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على منافسه التقليدى الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة.

تقدم أيمن شوقى للأهلى في الشوط الأول، وتمكن رضا عبد العال من تسجيل هدف التعادل للزمالك، وفي الدقائق الخمس الأخيرة ومن ضربة حرة مباشرة بقدم طاهر أبو زيد، ارتدت من يد الحارس حسين السيد، وضع بسهولة أيمن شوقي هدف الفوز والبطولة الثاني له ولفريقه.

وأشرك الزمالك كتيبة نجومه في تشكيلة ضمت الحارس حسين السيد، أمامه أشرف قاسم ونبيل محمود وحسين عبد اللطيف وأحمد رمزي للدفاع، وإسماعيل يوسف وعصام مرعي ورضا عبد العال وإيمانويل أمونيكي للوسط، وأيمن منصور وجمال عبد الحميد فى الهجوم.

فيما دفع الأهلي بالقوة الضاربة بتشكيلته التي ضمت وقتها الحارس أحمد شوبير، أمامه خماسي خط الدفاع علاء عبد الصادق وحمادة صدقي ومحمود صالح ومحمد سعد وأسامة عرابي، وفي خط الوسط جمال مساعد وعمرو أنور وعلاء ميهوب، وفي خط الهجوم أيمن شوقي ومحمد رمضان.