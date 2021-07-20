شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية بطوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهت البعثة الطبية لبعثة مصر الأولمبية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كافة التجهيزات للمقر الطبي داخل مقر إقامة بعثة مصر داخل القرية الأولمبية والذي تم توفير كافة الإمكانيات به ليصبح مستشفى مصغر داخل القرية الأولمبية.

وحرصت البعثة الطبية المصرية على إصطحاب كافة الأدوات والأدوية التي يمكن أن تحتاجها البعثة المصرية خلال فترة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لمواجهة جميع الظروف الطارئة وتلبية جميع احتياجات اللاعبين واللاعبات الطبية خلال فترة المنافسات.

ووفر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب جميع الأمكانيات الطبية وتم توفير كافة متطلبات البعثة الطبية قبل التوجه لليابان من أجل توفير كافة سبل الراحة للبعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتضم البعثة الطبية المصرية، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية.

وكان أفراد البعثة الطبية المصرية قد حصلوا على ترخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدراسات التي تمت خلال الشهور الماضية "أون لاين" والتي من خلالها حصل أفراد البعثة الطبية على تصريح مزاولة مهنة الطبي من أجل مواجهة جميع الظروف الطارئة.