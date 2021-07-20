شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق دورة ألعاب طوكيو.. ماذا حقق المنتخب فى آخر أولمبياد شارك فيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الأولمبياد بمواجهة إسبانيا يوم الخميس المقبل، ثم الأرجنتين يوم 25 يوليو ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أستراليا يوم 28.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقك 3_4_3 في مباريات أولمبياد طوكيو، وهي نفس الطريقة التي لعب بها المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج الفراعنة بلقبها.

وقبل انطلاق دورة ألعاب طوكيو، نستعرض ماذا حقق المنتخب فى آخر أولمبياد شارك فيها في التقرير التالى..

تعد أولمبياد لندن 2012 هي آخر دورة شارك فيها الفراعنة بقيادة هاني رمزي والذى ضم ثلاثي كبار في هذه البطولة وهم محمد أبو تريكة وعماد متعب وأحمد فتحي، ووقع المنتخب في المجموعة الثالثة مع منتخبات البرازيل ونيوزيلندا وبيلاروسيا.

مصر × البرازيل

اصطدمت مصر في لمباراة الأولى بالمنتخب البرازيلى بملعب الألفية في كارديف يوم 26 يوليو 2012 وحضرها 26812 متفرج، واستطاع منتخب البرازيل تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق رافاييل في الدقيقة 16 ولياندرو دامياو في الدقيقة 26 ونيمار في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني كانت الصحوة للفراعنة بتسجيل هدفين لأبو تريكة ومحمد صلاح في الدقيقتين 52 و76، ولكن انتهت المباراة بهذه النتيجة وفاز المنتخب البرازيلي وتلقت مصر الهزيمة الأولى لها بالأولمبياد.

مصر × نيوزيلندا

المباراة الثانية كانت أمام منتخب نيوزيلندا في ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، وتقدم المنتخب النيوزيلندي عن طريق اللاعب كريس وود في الدقيقة 17، ثم تعادل محمد صلاح للفراعنة في الدقيقة 40، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب.

مصر × بيلاروسيا

المباراة الثالثة لمنتخب الفراعنة كانت أمام منتخب بيلاروسيا، والتي أقيمت بملعب هامدن بارك يوم 1 أغسطس 2012، وشهدت الدقيقة 56 الهدف الأول للفراعنة عن طريق محمد صلاح، ثم أضاف مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 73، ثم اختتم محمد أبو تريكة أهداف المنتخب بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 87 أحرز المنتخب اللبيلاروسي الهدف الوحيد له بالمباراة عن طريق أندري فارانكوف، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب البيلاروسي، وتتأهل مصر للدور ربع النهائي للأولمبياد للمرة الأولى منذ أولمبياد لوس أنجلوس 1984.

مصر × اليابان

كان الدور ربع نهائي أخر محطات المنتخب المصري في الأولمبياد، فكانت المباراة أمام المنتخب الياباني يوم 4 أغسطس 2012، بملعب أولد ترافورد، وشهدت المباراة تفوقا واضحا للمنتخب الياباني، فخسر المنتخب المصري بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق كينسوكي ناجاي في الدقيقة 14 ومايا يوشيدا في الدقيقة 78 ويوكي أوتسو في الدقيقة 83.