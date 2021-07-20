شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 3 مصريين إلى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الشربيني المصنفة الأولى للسيدات، وطارق مؤمن المصنف الثالث للرجال، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتيجة مباريات اليوم كالتالي:

ـ فوز علي فرج على البيروفي دييجو إلياس علم بيرو بنتيجة 3-1، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 7-11، 11-7، 11-9، 11-4.

ـ هزيمة هانيا الحمامي أمام الأمريكية أماندا صبحي علم الولايات المتحدة بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-3، 11-8، 11-9.

ـ فوز طارق مؤمن على مروان الشوربجي بنتيجة 3-1، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 4-11، 11-8، 11-5، 13-11.

ـ فوز نور الشربيني على الإنجليزية سارة جين بيري بنتيجة 3-0، و جاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-6، 12-10، 11-2.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.