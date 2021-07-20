شكرا لقرائتكم خبر عن 7 كلين شيت و23 تصديا.. أرقام مميزة للشناوى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى أحد أهم الركائز التى ساهمت فى تتويج الأهلى بالأميرة الأفريقية العاشرة، عقب الفوز الكبير على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

أرقام الشناوى المميزة هذا الموسم كانت سبباً رئيسياً فى تتويج الأهلى باللقب الأفريقى للمرة الثانية على التوالي، وحتى ولو لم يظهر الحارس الدولى بشكل مؤثر فى مباراة النهائى التى سيطر عليها الأهلى فى شوطى المباراة وقادها فى اتجاه واحد.

وجاءت أرقام الشناوى كالتالي:

11 لقاء

6 أهداف مستقبلة

23 تصديا

13 تصديا من داخل منطقة الجزاء

7 كلين شيت

4 فوزا بالالتحامات

وأصبح الأهلى تخصص فى الإطاحة بالفرق التى تخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخها عقب فوزه على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية دون د، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

الأهلى سبق وواجه 5 فرق فى النهائى تأهلت لأول مرة فى تاريخها، وهى الهلال السودانى وماميلودى صن داونز والقطن الكاميرونى والصفاقسى التونسى وكايزر تشيفز، ونجح فى حصد اللقب بالمرات الخمس محققاً العلامة الكاملة.