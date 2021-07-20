شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجرى كشفًا طبيًا لشيكابالا وروقا بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا، لاعبا الزمالك، لكشف طبي غدًا، الأربعاء، بعد غياب الثنائى عن تدريبات الأمس، بسبب الإصابة التى تعرض لها الثنائى، حيث اشتكى "شيكابالا" من آلام فى العضلة الأمامية، بينما اشتكى "روقا" من آلام فى وتر صابونة الركبة حيث يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر أغسطس المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى الكشف الطبى الذى سيخضع له الثنائى شيكابالا وروقا، غدًا، لحصول اللاعبين على راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا فى المعسكر المقرر إقامته بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

وكان الجهاز الفنى لنادى الزمالك، قد فضل نقل مران الفريق أمس الإثنين، إلى الصالة المغطاة بالنادى بدلاً من ملعب نادى الترسانة الذى شهد خوض تدريبات الفريق فى الأيام الماضية، نظرًا لوجود إصلاحات فى ملعب القلعة البيضاء، وجاء قرار كارتيرون بنقل المران من ملعب الترسانة إلى صالة النادى، بسبب صيام اللاعبين بجانب ارتفاع درجات الحرارة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.