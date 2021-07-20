شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين لانتخابات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق اتحاد تنس الطاولة باب الترشيح لانتخابات الجمعية العمومية، والمقرر إقامتها الشهر المقبل، حيث تم فتح الباب يوم 11 يوليو الجارى، وتم غلقه الأحد.

وشهدت قائمة المرشحين، تقدم كل من معتز عاشور ووائل السنوسى بأوراق ترشحهما على منصب الرئيس، بينمال فاز خالد حفنى بمنصب النائب بالتزكية، لعدم وجود اى مرشح امامه على نفس المقعد.

وفى العضوية تقدم 11 مرشحًا وهم كل من شريف الساكت، نهال مشرف، هشام أبو حشيش، وليد محمود، حسنى فؤاد، عصام زيدان، خالد كمال، هيثم فوزى، رمضان عبد الله، محمود لاشين، هبة ياسر.

ومن المقرر أن يتم اختيار رئيس، ونائب، بالإضافة إلى 5 أعضاء، من بين كل المرشحين.

ويغيب عن المجلس الجديد كل من تامر وفقى وهبة حامد وعبد العزيز السيسى لتطبيق بند الـ 8 سنوات عليهم، وبينما يتغيب سعيد قريطم بسبب بند الـ 70 عامًا، أما محمد نور فلم يخوض السباق الانتخابى في هذه الدورة الانتخابية .