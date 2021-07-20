شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يؤجل حسم مصير انتقال تراورى ودونجا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤجل مسئولو نادى بيراميدز حسم مصير انتقال نبيل عماد دونجا والبوركينى أريك تراورى لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وإن الثنائى اصبحا على ردار الزمالك بقوة بعدما أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض ترحيبه بضم اللاعبان لصفوف فريقه بداية من الموسم المقبل، لتدعيم الفريق، لاسيما وإن الزمالك في حاجة لخدمات دونجا لتدعيم وسط الملعب بعد رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى، كما يحتاج لخدمات تراورى الذى يُجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم مثل المغربى أشرف بن شرقى.

وفضل مسئولي بيراميدز تأجيل حسم مصير ثنائى الفريق لحين عرض الأمر على اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق السماوى، والذى سيكون صاحب القرار الأول والأخير في رحيل أي لاعب من اللاعبين وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق في الفترة المقبلة.

ونجح تاكيس جونياس في قيادة فريقه لتحقيق الفوز في بطولة الدورى أمام المقاولون العرب، بعد غياب 5 مواجهات، حيث كان أخر فوز حققه الفريق السماوى في الدوري أمام وادى دجلة بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما يوم 6 مايو الماضي، وبعدها تعرض بيراميدز لخساراتين أمام سيراميكا وسموحة، ليتم إقالة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا ويتم تعيين تاكيس بدلاً منه في 29 يونيو.

تاكيس قاد بيراميدز في 4 مواجهات كانت أولهما أمام الأهلى وتعادل بنتيجة 2/2 ثم تعادل مع إنبى بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل منهما، قبل أن يحقق أول فوز أمام المقاولون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، و بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة.