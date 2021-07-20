شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يجهز صالح جمعة لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا قصارى جهده من أجل تجهيز صالح جمعة، نجم الفريق، لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى.

وعانى جمعة من شد فى عضلة السمانة عقب مباراة أسوان قبل التوقف الحالي للدوري الممتاز، وأجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في السمانة، غاب بسببها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية وخضع جمعة لجلسات علاج طبيعي خلال الفترة الأخيرة تحت إشراف طبيب التأهيل بالفريق.

ويرى ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، أن صالح جمعة قطع شوطا كبيرا في استعادة لياقته وجاهزيته الفنية والبدنية في المباريات الأخيرة، لكنه ما زال يطالب اللاعب ببذل المزيد من الجهد للوصول للمكانة التي يستحقها.

وعقد ضياء السيد جلسة مع اللاعب في الأيام الأخيرة طالبه فيها بالاجتهاد أكثر في التدريبات والمباريات للوصول للفورمة التي يجب أن يكون عليها، لكنه أثنى على تطور اللاعب الذي كان يخوض 20 دقيقة بحد أقصى كل مباراة، وتطور لخوض 80 و90 دقيقة في المباريات الأربع الأخيرة.

وقال السيد للاعبه، "أنت سيد قرارك، إذا كنت تريد صالح الذي يعرفه الجميع فهذا هو اختيارك ولديك كل الإمكانيات الفنية التي تؤهلك للتوهج من جديد، ووصلت لـ75 من مستواك، لكننى أثق أن لديك المزيد".

وطلب الجهاز الفني لسيراميكا من صالح جمعة بضرورة منح التدريبات البدنية فترة أكبر لفقدان بعض الوزن الذي يظهر على اللاعب في المباريات ويعوق تقديم المستوى المنتظر منه وفقا لقدراته الفنية.

اللاعب المُلقب بالمايسترو ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك، وقرر مسئولو الأبيض إحالة ملف التعاقد معه للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لمعرفة رأيه الفنى بخصوص إتمام الصفقة من عدمه بعد عرض اللاعب على النادى من جانب بعض وكلاء اللاعبين.