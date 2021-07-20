شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي وحالة طوارئ لتأهيل بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضعت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية برنامج علاج وتأهيل خاص باللاعبة بسنت حميدة، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى والمتأهلة لأولمبياد طوكيو 2020، من أجل تنفيذه خلال الأيام الجارية، على أمل تجهيزها واللحاق بالمنافسات في دورة الألعاب الأولمبية.

وكانت بسنت حميدة قد تعرضت لمزق خلال التدريبات التي تنفذها في المعسكر الحالي المقام في القاهرة، استعدادا للسفر إلى طوكيو للانضمام للبعثة والمشاركة في المنافسات الخاصة بها.

وفور إصابة اللاعبة تم التواصل بين البعثة الطبية المتواجدة في طوكيو حاليا، برئاسة الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، مع المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وتم الاتفاق على متابعة حالة بسنت حميدة، واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة على أمل سرعة تجهيزها.

وتم وضع برنامج طبي خاص للاعبة على أن يتم تنفيذه في المركز الطبي الخاص بالدكتور حسن كمال في القاهرة، وتحت إشرافه، من خلال الأطباء المتواجدين في المركز بالقاهرة، حيث تم إلغاء إجازات عيد الأضحى المبارك، من أجل تنفيذ برنامج بسنت حميدة وسرعة تأهيلها على أمل اللحاق بالمنافسات والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، في ظل حرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة جميع اللاعبين المتأهلين، وحل جميع الأزمات التي تواجههم.