شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يرتدى الزى الأحمر والأسود أمام إسبانيا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقرر أن يرتدي المنتخب المصري الأولمبي القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين في لقاء إسبانيا الخميس المقبل بالجولة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية.

فيما يرتدي المنتخب الإسباني الطاقم الأبيض بالكامل في المباراة التي تقام التاسعة والنصف صباح الخميس المقبل في ملعب قبة سابورو.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو، وقد تضمنت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ووصل صباح الجمعة الماضي منتخب مصر الأولمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 12 ساعة، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقة 3_4_3 في مباريات أولمبياد طوكيو وهي نفس الطريقة التي لعب بها المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج الفراعنة بلقبها.