شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم بديل إمام عاشور فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، حسم بديل إمام عاشور لاعب وسط الفريق، فى معسكر الإسكندرية، حيث سيفتقد الفريق لجهوده فى لقاء غزل المحلة المقبل، الذى سيجمع الفريقين يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، نظرًا لوجوده مع المنتخب الأولمبى خلال الوقت الحالى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

ويبحث كارتيرون البدائل المختلفة لتعويض غياب اللاعب حيث قد يعتمد كارتيرون على واحد من الثنائى محمود عبد العزيز وإسلام جابر إلى جوار طارق حامد لقيادة خط الوسط، أمام المحلة، وقد ينضم محمد أشرف روقا حال تعافيه من الإصابة، بعدما اشتكى من آلام فى وتر صابونة الركبة، لمنافسة الثنائى حول حجز مقعدًا أساسيًا لتعويض غياب إمام عاشور.

ومن المقرر أن يحسم كارتيرون ذلك الأمر بشكل نهائى خلال مباراتى الزمالك الوديتين بمعسكر برج العرب فى الإسكندرية، والمقرر انطلاقه غدًا، الأربعاء، وذلك من تجربة البدائل فى المباراتين حيث سيخوض الفريق مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالى أمام منتخب القسم الثانى، على أن يخوض الفريق الأبيض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودى يوم 29 من الشهر نفسه وستشهد تلك المباريات عودة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب منذ عودته إلى قلعة ميت عقبة فى شهر يناير الماضى حيث لم يشارك حفنى فى أى مباراة مع الفريق إلا إن بعد تألقه مؤخرًا فى تدريبات الفريق سيؤدى إلى منحه فرصة المشاركة فى المباريات الودية من جانب كارتيرون.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.