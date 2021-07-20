شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: بطولة إفريقيا هي التي تصنع تاريخا للاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعد سمير، نجم النادي الأهلى الحالي، عن موقف مؤثر جمعه بأكرم توفيق المتوهج مع الأهلى مؤخرا، قائلا: "أكرم توفيق في مباراة نهضة بركان كان خارج قائمة الفريق، كنت أسير بجانبه رفقة المستبعدين وفوجئت به يحضنني ودخل منهارا في نوبة بكاء، وقلت له وقتها (أنت أفضل لاعب وهتكسر الدنيا، الموسم لا يزال طويلا وستكون نجم الفريق)، أكرم من أرجل وأفضل اللاعبين في مركزه بمصر".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج البيت الكبير، مع إسلام الشاطر على فضائية النادي الأهلي: "شخصية صلاح محسن طيب وغلبان ويحتاج معاملة خاصة، لا يستطيع الحصول على معلومات كثيرة في وقت واحد، وعندما وجد نفسه بعيدا عن الصورة أبلغني برغبتي في الخروج".

واختتم نجم الأهلى: "حصلت على 24 بطولة مع الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولا يزال بقية، بطولة إفريقيا هي التي تصنع للاعب تاريخا في الأهلي، وأحلى بطولة بالنسبة لي كأهلاوي هي دوري أبطال إفريقيا 2006 أمام الصفاقسي رغم أنني لم أكن لاعبا للأهلي وكنت صغيرا وقتها".

وتُوج الأهلى باللقب الأفريقي العاشر، بعد فوزه على كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضى، على ستاد محمد الخامس بالمغرب، وسجل للأهلى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية.